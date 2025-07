Vem aí em «A Fazenda»: Joel e Eva invadem uma casa em busca de algo determinante

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) e Eva (Margarida Corceiro) entram na casa de Talu (Evandro Gomes) cautelosamente.

Joel, à procura com Eva das coisas de Alex no quarto de Talu, fica furioso por descobrir que ele tem fotografias de Eva escondidas. Guarda-as todas no bolso sem dizer nada a Eva.

Eva diz a Joel que Alex (Rodrigo Tomás) pode ter mentido sobre ter ali os seus documentos, mas acabam por descobrir as coisas dele atrás do armário.

Ary recebe chamada de Joel a avisar já ter as coisas de Alex.

Recorde-se que a polícia, também, já tinha estado ali em busca de Alex: