Vem aí em «A Fazenda»: Joel engana a família de Eva e o pânico instala-se

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) tem Eva (Margarida Corceiro) escondida noutro local. Todos pensam para onde Eva poderá ter ido. Miguel (Diogo Infante) lembra-se de ligar para Joel, ficando ainda mais alarmados por ele também não saber nada dela. Júlia (Kelly Bailey) pega no telefone para ligar a uma amiga de Eva.

Joel diz a Júlia não perceber como Eva foi capaz de fugir sem avisar ninguém, até mesmo ele, que tem feito tudo por ela. Júlia lastima-se de Eva se ter metido em todos aqueles problemas para a proteger de Duarte (Cláudio de Castro).

De relembrar que Joel tirou Eva de Angola sem a sua permissão e, agora, quer escondê-la de todos: