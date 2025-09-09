Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) e Becas (Rita Loureiro) concordam que Júlia (Kelly Bailey) nunca gostou verdadeiramente de Ary (Isaac Alfaiate), tendo sido melhor que eles se tenham separado. Lukenia (Rita Cruz) conta-lhes triunfal que Talu (Evandro Gomes) pediu Zuri (Madalena Aragão) em casamento e ela aceitou. O olhar de Joel ilumina-se a pensar em Eva (Margarida Corceiro). Becas esboça ar desagradado.

Eva diz derrotada a Joel que vai esquecer Talu para sempre se ele tiver mesmo cedido à pressão de Lukenia para casar com Zuri somente por ela ter engravidado dele. Joel disfarça o seu ar muito satisfeito.

De recordar que, recentemente, Joel andou fugido à polícia: