Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta manipular Eva, mas ela sabe mais do que ele pensa

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) afiança a Becas (Rita Loureiro) que Ivandro (Vitor Hugo) acreditou mesmo que Sónia (Joana Borja) estava a falar a verdade sobre Duarte (Cláudio de Castro) ter voltado para Portugal, não desconfiando que ela foi manipulada por ele.
Ivandro e Eva (Margarida Corceiro) concordam que Joel deve ter mesmo feito Sónia mentir sobre não saber nada de Duarte. Ivandro diz que haverão de conseguir que Joel cometa um erro para chegarem a Duarte.
Joel diz a Eva que Sónia contou a ele e Ivandro que Duarte voltou para Portugal, sendo boa ideia eles também regressarem para o tentarem apanhar. Eva assente fazê-lo quando estiver mais recuperada, trocando um olhar com Mafalda (Inês Aguiar).
Recorde-se do momento em que, mesmo com Eva internada, Joel foi rude: