Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio

Em «A Fazenda», Jorge (Heitor Lourenço) está a preparar outra seringa para administrar a Eva (Margarida Corceiro) quando Joel (João Jesus) chega. Jorge insiste com Joel para pensar bem no que está a fazer, com Joel a defender-se que lhe vai dizer que foi Lukenia (Rita Cruz) quem a raptou, indo acabar por conseguir convencê-la a ficar com ele. Eva, a ouvir tudo, troca a solução da seringa.
Joel beija apaixonado Eva e sai com Jorge. Eva está em choque por perceber que Joel quer ficar à força com ela, levanta-se a custo a pensar numa maneira de sair dali.
Recorde o reencontro de pai e filho: