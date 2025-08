Vem aí em «A Fazenda»: Joel perde o controlo enquanto Eva luta pela vida

Em «A Fazenda», Nadir (Sharam Diniz) admite a Talu (Evandro Gomes) que Eva (Margarida Corceiro) continua em risco de vida com as queimaduras que sofreu. Lukenia insiste com Talu para ir ver Zuri a casa, mas Talu diz querer primeiro ver se Gaspar (Nuno Lopes) precisa de ajuda na lavra.

Joel (João Jesus) avisa Talu que ninguém vai acreditar nele se o acusar de tê-lo deixado à mercê do incêndio na lavra. Joel impõe que ele lhe diga por que Eva estava com ele. Talu afasta-o sem responder, deixando Joel fulo.

Nadir trata de Eva, que balbucia o nome de Talu. Nadir questiona Joel sobre o que se passa entre ele e Talu. Joel defende-se que é ele que não deixa Eva em paz. Joel fica a olhar obsessivo para Eva, mostrando estar disposto a tudo para ficar com ela.

Recorde o momento em que foi Joel o culpado por tudo isto: