Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

  • Ontem às 15:33
Revelamos tudo.

Em «A Fazenda» Joel (João Jesus) insiste com Barroso que foi Lukenia (Rita Cruz)  quem contratou Celso para manter Duarte desaparecido, evitando assim que a chantagem que fez a Gaspar perca força. Barroso, porém, recorda-lhe que Sónia  (Joana Borja) afirmou ter sido Joel Joel (João Jesus)  a esconder Duarte. Ary não se deixa convencer e contrapõe que Lukenia pode muito bem ter pago a Sónia para lançar a confusão e afastar as suspeitas de si própria. Barroso, firme, avisa Ary (Isaac Alfaiate) para não se atrever a tocar em Celso.

Entretanto, Eva (Margarida Corceiro), Mafalda (Inês Aguiar) e Júlia (Kelly Bailey) alinham com o plano de Leonor para ilibar Miguel da morte de Bianca. É então que Leonor recebe uma chamada de Gaspar: Celso foi apanhado. Gaspar confirma já ter descoberto que ele mantém Duarte escondido a mando de Lukenia. Senta-se diante de Celso com um ar ameaçador, ladeado por Ary, Ivandro e Januário.

Relembre-se que Eva suspeita que Sónia mente por causa do Duarte:

