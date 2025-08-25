Vem aí a Fazenda: Sónia mentiu? Ary garante que tudo não passa de um esquema pago por Lukenia

Em «A Fazenda» Joel (João Jesus) insiste com Barroso que foi Lukenia (Rita Cruz) quem contratou Celso para manter Duarte desaparecido, evitando assim que a chantagem que fez a Gaspar perca força. Barroso, porém, recorda-lhe que Sónia (Joana Borja) afirmou ter sido Joel Joel (João Jesus) a esconder Duarte. Ary não se deixa convencer e contrapõe que Lukenia pode muito bem ter pago a Sónia para lançar a confusão e afastar as suspeitas de si própria. Barroso, firme, avisa Ary (Isaac Alfaiate) para não se atrever a tocar em Celso.
Entretanto, Eva (Margarida Corceiro), Mafalda (Inês Aguiar) e Júlia (Kelly Bailey) alinham com o plano de Leonor para ilibar Miguel da morte de Bianca. É então que Leonor recebe uma chamada de Gaspar: Celso foi apanhado. Gaspar confirma já ter descoberto que ele mantém Duarte escondido a mando de Lukenia. Senta-se diante de Celso com um ar ameaçador, ladeado por Ary, Ivandro e Januário.
