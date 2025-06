Vem aí em «A Fazenda»: Inesperadamente, Joel fica do lado de Becas

Exclusivo «A Fazenda»: Becas paga as dívidas de Zulmira?

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) diz a Joel (João Jesus) que já despediu Gustavo (Nuno Pardal) do escritório, estando convicta que aquilo vai fazer com que ele tenha de ir para Angola trabalhar com Miguel (Diogo Infante). Becas diz esperançosa a Joel esperar que aquilo sirva para os reaproximar. Joel hesita, mas permanece distante da mãe.

Momentos mais tarde, Joel diz a Eva (Margarida Corceiro) que acredita na teoria de Becas de que Gustavo queria matá-la a ela com a cobra, não sendo Mafalda (Inês Aguiar) o alvo naquela história, e estar em marcha um plano para fazer Gustavo ir para Angola.

Recorde-se que Joel já é oficialmente filho de Becas: