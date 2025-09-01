Vem aí em «A Fazenda»: Irreconhecível, Joel faz promessa diabólica

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) diz a Januário (Hoji Fortuna), Weza (Cláudia Semedo) e Daniela (Soraia Tavares) que viu Barroso a ir para a fazenda para confrontar Lukenia (Rita Cruz) sobre saber onde está Duarte (Cláudio de Castro). Joel (João Jesus) olha-os despeitado por não terem acreditado na sua inocência, mas Daniela diz achar que ele está a tentar manipulá-los, para que tenham pena dele.
Becas justifica a Joel que ele foi libertado por a polícia ter descoberto que Celso era um antigo colega de tráfico de droga de Duarte e veio para Angola para o ajudar. Joel recusa à mãe voltar para Lisboa por querer fazer tudo para destruir a relação de Eva (Margarida Corceiro) com Talu (Evandro Gomes).
Joel está completamente descompensado: