Vem aí em «A Fazenda»: Joel atinge o limite e explode com Becas

Exclusivo «A Fazenda»: Becas paga as dívidas de Zulmira?

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Eva (Margarida Corceiro) ter receio de ser culpabilizado de alguma coisa por agora poder interferir nos negócios de Becas (Rita Loureiro), Eva diz-lhe para relativizar o assunto. Joel permanece inconformado.

Becas insiste com Joel querer que ele a ajude nos negócios agora que ficou sem poder contar com Gustavo (Nuno Pardal). Joel acaba por se conformar mais com a decisão da mãe.

Joel explode com Becas a dizer que não quer ficar responsável pelo património dela, vincando que o acordaram foi somente ele assumir ser filho dela. Sai disparado, deixando Becas apreensiva. Eva diz a Becas que fala com Joel.

Eva diz a Joel que tem de aceitar que para Becas, ele será sempre Afonso, o filho que perdeu, dizendo que não é por ter outra vida além daquela que ele vai perder Zulmira (Helena Isabel). Joel agradece a Eva pelas suas palavras, dizendo às vezes sentir-se perdido sem ela. Olham-se constrangidos.

Recorde-se que Becas até comprou uma casa para receber o filho: