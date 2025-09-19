Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Becas (Rita Loureiro) já estar a postos para o que combinaram e entra cauteloso no quarto de Eva (Margarida Corceiro), que dorme.

Lukenia (Rita Cruz) e Becas concordam que tudo poderia ter sido diferente se Eva não se tivesse insurgido. Lukenia diz que vai avisar o piloto do jato que vai haver um atraso.

Joel vai buscar o passaporte de Eva a uma gaveta. Administra-lhe de seguida uma seringa com líquido no pescoço e envia uma mensagem.

Becas recebe mensagem de Joel e diz a Lukenia que ele está a caminho.

Joel sai cauteloso com Eva adormecida nos seus braços.

Recorde-se que Eva e Joel reaproximaram-se: