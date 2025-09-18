A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo

  • TVI Novelas
  • Há 42 min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo - TVI

Ele já não tem limites.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) chega ao lodge com Becas (Rita Loureiro) para ir vasculhar o quarto de Alba (São José Correia). Januário e Ivandro seguem-nos para descobrirem o que se está a passar.

Joel e Becas (Rita Loureiro) revistam o quarto de Alba à procura da pen, mas ficam tensos a olhar Alba a entrar.

Alba nega a Joel e Becas ter a pen que incrimina Eva, dizendo que não precisa dela, por Eva já ter confessado o seu crime. Joel tenta tirar a mala a Alba, que grita. Ivandro (Vitor Hugo) e Januário entram e manietam Joel.

Recorde o conteúdo da pen:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela consegue concretizar um dos seus maiores sonhos?

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

A Fazenda

Os bastidores que ninguém viu: Nuno Lopes, Gaspar de «A Fazenda», revela fotos inéditas do elenco

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje

Júlia confessa: «Não consegui (fazer o aborto). Eu quero ter este bebé»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Eduardo e Sofia beijam-se

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
1

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
ter, 9 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Gustavo esconde um vício

A Fazenda
dom, 4 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

A Protegida
Hoje

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Hoje

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Festa é Festa
Hoje

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Hoje

Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Ontem

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN