Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) chega ao lodge com Becas (Rita Loureiro) para ir vasculhar o quarto de Alba (São José Correia). Januário e Ivandro seguem-nos para descobrirem o que se está a passar.
Joel e Becas (Rita Loureiro) revistam o quarto de Alba à procura da pen, mas ficam tensos a olhar Alba a entrar.
Alba nega a Joel e Becas ter a pen que incrimina Eva, dizendo que não precisa dela, por Eva já ter confessado o seu crime. Joel tenta tirar a mala a Alba, que grita. Ivandro (Vitor Hugo) e Januário entram e manietam Joel.
Recorde o conteúdo da pen: