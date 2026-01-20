Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem solução, Tomás é obrigado a ajudar Vanda

  Hoje às 11:00
Ele está nas mãos dela.

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) chamou Vanda para lhe falar da proposta de emprego, mas avisa-a para se manter calada sobre o que sabe sobre o seu filho. Vanda não se deixa intimidar e Tomás reforça a ameaça.

Vanda pede para falar com Carlos (Rodrigo Trindade). Simone (Susana Arrais) vai para lhe ligar, mas Vanda acha melhor ir chamá-lo pessoalmente e dizer-lhe que ela está ali. Simone obedece, tensa e confusa. Simone informa Carlos que está uma mulher na receção para falar com ele. Simone diz que se chama Vanda e Carlos pede-lhe para dizer que não está. Simone diz que ela está muito nervosa, mas Carlos acha que Simone é capaz de lhe dar a volta, afinal de contas há pouco até lhe disse que se esqueceu da mala. Simone fica desconfortável e diz que afinal Carlos ainda não chegou, mas Vanda percebe que aquilo é uma desculpa.

Vanda, na clínica, pede para falar com David (Diogo Amaral). A rececionista pergunta-lhe o nome e ela diz que se chama Isabel e é a beija-flor número um. David fica surpreendido por ver Isabel ali novamente. Ela diz que veio para a vaga de emprego por indicação de Tomás. David fica confuso, pois a pessoas de que Tomás falou chama-se Vanda. Esta já tinha tudo pensado e diz que se chama Vanda Isabel. David fica meio perdido. 

Recorde-se que, anteriormente, ele enganou Vanda:

