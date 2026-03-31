Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás usa Nico para tentar apanhar traição de Alice

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) e Tomás (João Jesus) conversam sobre o plano para se livrarem de Cris (José Condessa) de uma vez por todas. Tomás diz que vai realizar o sonho de Nico de andar no Pantera, Alice é apanhada nos encontros com Cris e afasta-o para sempre da vida deles. Afonso tem dúvidas de que Alice (Mafalda Marafusta) faça o que Tomás quer, mas ele diz que ainda tem algum controlo sobre ela.

Nico fica triste quando o pai lhe diz que não acha boa ideia andar no carro de Cris, porque ele lida com muita gente e Nico ainda está frágil. Tomás pede a Nico para não dizer nada à mãe, mas Alice nota que Nico (Salvador Biernat), está triste e pergunta-lhe o que se passa. Nico diz que o pai lhe disse para não dizer nada, mas não o deixou andar no Pantera. Alice fica tensa.

Recorde-se que Tomás está empenhado em saber a verdade: