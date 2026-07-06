De mãos dadas e mais apaixonados que nunca: João Jesus declara-se a Sofia Ribeiro

De mãos dadas e com direito a declaração. João Jesus e Sofia Ribeiro vivem momento especial

A noite dos International Emmy Awards em Lisboa ficou marcada pela celebração da ficção nacional e internacional, mas para João Jesus houve um momento mais importante do que qualquer prémio. O ator aproveitou as redes sociais para partilhar várias fotografias do evento e deixar uma declaração que não deixou ninguém indiferente.

"Noite de união entre todos os canais para comemorar o que de melhor se faz em ficção por cá e pelo mundo. E o melhor Emmy levei eu para casa", escreveu o ator na legenda da publicação, numa referência a Sofia Ribeiro. Nas imagens, o casal surge cúmplice e elegante na passadeira vermelha. João Jesus escolheu um fato castanho chocolate combinado com uma camisa preta, enquanto Sofia Ribeiro deslumbrou com um vestido preto comprido e justo.

A resposta da atriz não tardou. Na caixa de comentários, Sofia Ribeiro reagiu com: "Sou apaixonada". Uma declaração rapidamente gerou reações dos seguidores.

Entre os comentários, houve quem destacasse a cumplicidade visível entre os dois atores. "@sofiarribeiro e só pode ser 😍, o jeitinho que ele tem sempre pra pegar e colocar a mão, um gesto de amor e proteção, lindo de se verem 😉❤️🔥", escreveu uma seguidora. Outro comentário também mereceu destaque: "Ganhaste o melhor prémio da vida! 👏❤️". João Jesus respondeu sem hesitar: "Sem dúvida!❤️🫠".

Entre declarações públicas, gestos de carinho e muita cumplicidade, João Jesus e Sofia Ribeiro já não escondem, estão a viver um momento especial.