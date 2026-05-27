É oficial! João Jesus, Tomás de «Amor à Prova, namora com um grande nome da televisão portuguesa

A notícia apanhou muitos fãs de surpresa. Esta terça-feira, 26 de junho, começaram a circular rumores de que a atriz Sofia Ribeiro e o ator João Jesus, que interpreta Tomás na novela “Amor à Prova”, estariam a viver um romance.

Segundo a revista TV Guia, a relação é verdadeira. De acordo com fontes próximas do casal, João Jesus estará “perdidamente apaixonado” por Sofia Ribeiro, tendo já partilhado a novidade com alguns amigos nos últimos dias. Apesar de o ator ainda não ter feito qualquer declaração pública sobre o assunto, Sofia Ribeiro decidiu falar sobre o assunto.

Em conversa com a revista mencionada, a atriz confirmou a relação de forma simples e direta: “Não, não são rumores”. Logo depois, reforçou: “É verdade (namoramos). Estamos bem e felizes”, sem, no entanto, querer revelar mais detalhes.

A confirmação do romance acabou por gerar grande curiosidade entre os fãs dos dois atores, sobretudo pelo facto de ambos serem rostos muito populares da ficção nacional.