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O gesto comovente de João Jesus para Sofia Ribeiro que deixa qualquer um em lágrimas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
O gesto comovente de João Jesus para Sofia Ribeiro que deixa qualquer um em lágrimas - TVI

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Os atores Sofia Ribeiro e João Jesus confirmaram o seu romance com uma escapadinha romântica numa Herdade de sonho, um alojamento de luxo situado em Beja, no Alentejo. O casal de atores aproveitou o fim de semana para descansar longe da rotina e da azáfama profissional, partilhando nas redes sociais vários momentos cúmplices que acabaram por confirmar uma fase especialmente feliz da relação.

Durante esta escapadinha, o que mais se destacou foi um gesto particularmente emotivo de João Jesus, que acabou por tocar profundamente a atriz. O ator surpreendeu Sofia Ribeiro com um ramo de girassóis, um presente simples, mas carregado de significado. Este detalhe ganhou ainda mais importância por um motivo muito especial: o dia coincidia com a data de aniversário do falecido pai da atriz, sendo os girassóis a sua flor favorita.

Este gesto cuidadosamente pensado não passou despercebido e acabou por emocionar Sofia Ribeiro, que decidiu partilhar o momento com os seus seguidores. A atriz recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem onde destacou a importância de estar com alguém que valoriza pequenos pormenores com grande significado emocional. «Namorem alguém que vos oferece um ramo de girassóis porque sabe que o vosso pai fazia anos e era a flor favorita dele », escreveu.

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A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas, com fãs e figuras públicas a deixarem mensagens de carinho e apoio ao casal. Entre os comentários, destacaram-se palavras como «Que feliz fico por ti!», «Felicidades giraços», e ainda elogios à sensibilidade do gesto, com uma seguidora a referir: «Bom gosto ❤️ Minha flor favorita também! Que linda! Mereces!!!». Outros comentários reforçaram o tom emotivo da partilha, com mensagens como «A minha flor favorita ❤️ que o vosso amor gire em torno do sol!! ✨ brilhando sempre 🫶🏻», «Finalmente querida Sofia!!!» e «Você merece o mundo pq você é uma pessoa incrível, com um coração lindo!».

Este momento acabou por reforçar a imagem de um casal cúmplice e atento aos detalhes, com a escapadinha no Alentejo e o gesto simbólico dos girassóis a tornarem-se um dos episódios mais marcantes e emotivos da recente vida pública de Sofia Ribeiro.

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