Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Já partilharam a vida fora do ecrã, mas hoje seguem caminhos separados (ambos com carreiras sólidas e em destaque na televisão portuguesa). Soraia Sousa e João Jesus são atualmente dois dos rostos mais falados da TVI, cada um a brilhar no seu próprio projeto.

Soraia Sousa tem conquistado o público em «A Primeira Companhia», onde se tem destacado pela coragem, humildade e autenticidade, características que lhe valeram um enorme carinho por parte dos espectadores.

Na ficção, a atriz integrou recentemente o elenco da novela «A Fazenda», onde deu vida a Andreia, uma advogada determinada e irmã de Alex, personagem interpretada por Rodrigo Tomás.

Foi precisamente nesta produção que também participou João Jesus, então companheiro da atriz. O ator vestiu a pele de Joel, um jovem apaixonado que rapidamente conquistou o público com a sua intensidade emocional.

Atualmente, João Jesus vive um dos momentos mais fortes da sua carreira ao assumir um dos papéis principais da novela «Amor à Prova», onde interpreta Tomás, personagem central da trama e uma das mais comentadas pelo público.

O casal conheceu-se durante as gravações de um projeto televisivo e assumiu oficialmente a relação em 2021, tornando-se, desde então, uma das duplas mais acarinhadas dentro e fora do pequeno ecrã. No entanto, após quatro anos de namoro, a relação chegou ao fim.

A confirmação da separação foi dada em novembro de 2025 pelo próprio João Jesus, numa entrevista à revista TV Guia. “Nós não estamos juntos”, afirmou o ator, garantindo que a separação foi vivida com maturidade. “Está tudo ótimo. É a vida a acontecer, a seguir. As coisas tal como começam, também acabam”, explicou.

Apesar do fim da relação, Soraia Sousa e João Jesus continuam em destaque no panorama artístico nacional, mostrando que o profissionalismo e o respeito permanecem intactos. Uma história que terminou fora do ecrã, mas que continua a ter sucesso… agora em capítulos separados.