Amor à Prova

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:11
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos - TVI

Uma história que terminou fora do ecrã, mas que continua a ter sucesso… agora em capítulos separados.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já partilharam a vida fora do ecrã, mas hoje seguem caminhos separados (ambos com carreiras sólidas e em destaque na televisão portuguesa). Soraia Sousa e João Jesus são atualmente dois dos rostos mais falados da TVI, cada um a brilhar no seu próprio projeto.

Soraia Sousa tem conquistado o público em «A Primeira Companhia», onde se tem destacado pela coragem, humildade e autenticidade, características que lhe valeram um enorme carinho por parte dos espectadores.

Na ficção, a atriz integrou recentemente o elenco da novela «A Fazenda», onde deu vida a Andreia, uma advogada determinada e irmã de Alex, personagem interpretada por Rodrigo Tomás.

Foi precisamente nesta produção que também participou João Jesus, então companheiro da atriz. O ator vestiu a pele de Joel, um jovem apaixonado que rapidamente conquistou o público com a sua intensidade emocional.

Atualmente, João Jesus vive um dos momentos mais fortes da sua carreira ao assumir um dos papéis principais da novela «Amor à Prova», onde interpreta Tomás, personagem central da trama e uma das mais comentadas pelo público.

O casal conheceu-se durante as gravações de um projeto televisivo e assumiu oficialmente a relação em 2021, tornando-se, desde então, uma das duplas mais acarinhadas dentro e fora do pequeno ecrã. No entanto, após quatro anos de namoro, a relação chegou ao fim.

A confirmação da separação foi dada em novembro de 2025 pelo próprio João Jesus, numa entrevista à revista TV Guia. “Nós não estamos juntos”, afirmou o ator, garantindo que a separação foi vivida com maturidade. “Está tudo ótimo. É a vida a acontecer, a seguir. As coisas tal como começam, também acabam”, explicou.

Apesar do fim da relação, Soraia Sousa e João Jesus continuam em destaque no panorama artístico nacional, mostrando que o profissionalismo e o respeito permanecem intactos. Uma história que terminou fora do ecrã, mas que continua a ter sucesso… agora em capítulos separados.

Relacionados

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de uma noite caótica, Luz expulsa Vítor de casa?

Amor à Prova
Hoje

«Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela»: Fãs de «Amor à Prova» têm opinião vincada sobre Amália

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Furioso, Cris confronta Amália por andar a pôr Nico em risco

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida

Amor à Prova
sáb, 31 jan

Amor à Prova: Cris e Alice declaram-se um ao outro

Amor à Prova
sáb, 31 jan
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan
1

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
7 jul 2025
2

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Ontem
3

Simão Fumega

qui, 29 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: António e José ficam em choque com o estado de Flor

Terra Forte
sex, 30 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Hoje

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Hoje

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
Hoje

«Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela»: Fãs de «Amor à Prova» têm opinião vincada sobre Amália

Amor à Prova
Hoje

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Hoje

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Hoje

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
Ontem

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã