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Amor à Prova

Últimos episódios «Amor à Prova»: Tragédia! Domingos cai inanimado e morre perante todos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:29
Últimos episódios «Amor à Prova»: Tragédia! Domingos cai inanimado e morre perante todos - TVI

Um momento de grande dor.

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Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) e São vão ver o que se passa e encontram os vizinhos todos revoltados, por eles não terem aceitado vender a casa e o condomínio não ir para a frente. André tenta acalmar os ânimos, mas acaba por levar com uma lata na cabeça e São leva-o para dentro.

Domingos (João Lagarto) tenta acalmar os ânimos, mas os vizinhos continuam a acusá-los de serem egoístas e de só terem pensado neles. São lembra que são vizinhos e uma comunidade, mas os vizinhos não fazem caso e continuam a gritar e a atirar-lhe coisas. Domingos sente-se mal, agarra-se ao peito e colapsa no chão. São fica em pânico.

Cris (José Condessa) conduz como um louco para chegar o mais rápido possível à clínica. São e André saem da clínica devastados. Cris pergunta à mãe como está o pai, mas ela não consegue falar e desata a chorar. Cris olha para o irmão e André também chora. Cris percebe o que aconteceu. São diz que o amor da sua vida morreu e todos se abraçam, consternados.

Recorde-se da promessa que Domingos fez a Nico antes de falecer:

Histórias sem pausas?
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