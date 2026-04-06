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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Para proteger Alice, Vítor deixa Tomás 'entre a espada e parede'

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Para proteger Alice, Vítor deixa Tomás 'entre a espada e parede' - TVI

Vítor descobre algo impensável.

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Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) e São (Sofia Grillo) visitam Vítor (Diogo Infante) para o alertar sobre as manobras de Tomás (João Jesus). Eles explicam que a segurança de Alice também pode estar em risco devido ao comportamento instável do marido. Vítor, agora consciente da gravidade, promete tomar medidas para proteger a filha e travar Tomás.

Vítor confronta Tomás diretamente no seu gabinete, acusando-o de ter planeado a detenção de Cris (José Condessa). Vítor coloca o genro contra a parede, exigindo saber até onde ele pretende levar esta vingança e ameaçando contar toda a verdade a Alice caso Tomás não o faça.

Recorde-se uma das conversas de Tomás e Vítor:

 

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