Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos oferece uma prenda inesperada e surpreendente a Cris e Sara

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 19min
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos oferece uma prenda inesperada e surpreendente a Cris e Sara - TVI

Ninguém espera por isto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», estão todos em amena cavaqueira, a tentar adivinhar o que Domingos (João Lagarto) terá para anunciar. Sara (Joana de Verona) chega e aproveita que estão todos reunidos, para falar sobre André (Lucas Dutra) estar a trabalhar para Alice (Mafalda Marafusta) e como isso vai acabar por sobrar para todos eles. Cris (José Condessa) revira os olhos. São diz que não podem viver com medo de Tomás.

Sara percebe que São (Sofia Grillo) não pensa como ela. São diz que só quer o melhor para André e para o neto. Melanie lembra que o acordo era ficarem longe de Nico. Cris passa-se e manda todos calarem-se. Lembra que estão ali para ouvir o anúncio de Domingos. Este mostra as alianças que comprou e todos fica surpreendidos.

Cris foi guardar as alianças. Domingos vem atrás dele e pergunta-lhe se não gostou da surpresa. Cris revela que gostou, mas ficou a pensar no que Sara disse. Cris acha que tem de resolver aquilo e pede ajuda a Domingos.

Os jovens estão cada vez mais perto de darem o nó:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso agrava-se e o pior pode estar por vir

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Ana e Amália defendem André

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «É suposto vestir o avental e a farda ou vais-me despedir?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: André dá com a língua nos dentes e deixa Cris em maus lençóis

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Bruno está preocupado com o que Cris anda a fazer

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Conversa avassaladora de São deixa Sara em lágrimas

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
1

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
3

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
11 nov 2025
5

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Terra Forte
Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Ontem

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Ontem

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Ontem

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Ontem

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Ontem

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Ontem

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Ontem

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã