Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos oferece uma prenda inesperada e surpreendente a Cris e Sara

Em «Amor à Prova», estão todos em amena cavaqueira, a tentar adivinhar o que Domingos (João Lagarto) terá para anunciar. Sara (Joana de Verona) chega e aproveita que estão todos reunidos, para falar sobre André (Lucas Dutra) estar a trabalhar para Alice (Mafalda Marafusta) e como isso vai acabar por sobrar para todos eles. Cris (José Condessa) revira os olhos. São diz que não podem viver com medo de Tomás.

Sara percebe que São (Sofia Grillo) não pensa como ela. São diz que só quer o melhor para André e para o neto. Melanie lembra que o acordo era ficarem longe de Nico. Cris passa-se e manda todos calarem-se. Lembra que estão ali para ouvir o anúncio de Domingos. Este mostra as alianças que comprou e todos fica surpreendidos.

Cris foi guardar as alianças. Domingos vem atrás dele e pergunta-lhe se não gostou da surpresa. Cris revela que gostou, mas ficou a pensar no que Sara disse. Cris acha que tem de resolver aquilo e pede ajuda a Domingos.

Os jovens estão cada vez mais perto de darem o nó: