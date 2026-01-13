Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos destrói o coração de Cris

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) continua preocupada com o casamento de Cris (José Condessa) e Sara (Joana de Verona), pois acha que eles se estão a precipitar. Nelson concorda e preocupa-o sobretudo que Cris não tenha dinheiro para dar a Sara a vida que ela merece. Cris chega e diz que agora o passatempo preferido dele é ter problemas. Domingos (João Lagarto) vai atrás do filho para saber o que se passa.

Cris conta ao pai que Tomás (João Jesus) foi à oficina e lhe ofereceu dinheiro para ficar longe de Nico (Salvador Biernat). Domingos não fica surpreendido, pois é assim que os ricos resolvem os problemas. Cris conta que esteve com Nico e que tem os mesmos gostos que ele. Domingos afirma que pai é quem cria com amor e para Nico o pai dele é Tomás.

Recorde-se que tudo mudou a partir do momento em que Cris viu o filho pela primeira vez: