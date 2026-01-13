Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos destrói o coração de Cris

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 48min
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos destrói o coração de Cris - TVI

O jovem fica uma lástima.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) continua preocupada com o casamento de Cris (José Condessa) e Sara (Joana de Verona), pois acha que eles se estão a precipitar. Nelson concorda e preocupa-o sobretudo que Cris não tenha dinheiro para dar a Sara a vida que ela merece. Cris chega e diz que agora o passatempo preferido dele é ter problemas. Domingos (João Lagarto) vai atrás do filho para saber o que se passa.

Cris conta ao pai que Tomás (João Jesus) foi à oficina e lhe ofereceu dinheiro para ficar longe de Nico (Salvador Biernat). Domingos não fica surpreendido, pois é assim que os ricos resolvem os problemas. Cris conta que esteve com Nico e que tem os mesmos gostos que ele. Domingos afirma que pai é quem cria com amor e para Nico o pai dele é Tomás.

Recorde-se que tudo mudou a partir do momento em que Cris viu o filho pela primeira vez:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália chantageia Carlos com vídeo humilhante

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Cris pede a Alice: «Deixe-me estar com o meu filho»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Alice está um farrapo e não sabe o que fazer

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Vítor está em brasa com Ana: «Há limites»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Vítor surpreende Simone com o seu maior sonho

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Cris fica em lágrimas ao conhecer o filho

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

dom, 11 jan
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
Ontem

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Ontem

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Ontem

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Hoje

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Ontem

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Ontem

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Ontem

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Ontem

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Ontem
Mais Fora do Ecrã