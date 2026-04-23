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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:30
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência - TVI

O pior pode acontecer.

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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) traz Nico (Salvador Biernat) e ele corre para abraçar Ana (Leonor Oliveira). Esta ensina Nico a fazer um taco e a atender os clientes. Ela dá-lhe um menu e diz que tem de ajudar os clientes mais velhos. São (Sofia Grillo) e Domingos (João Lagarto)  emocionam-se ao ver Nico. Este reconhece São como mãe de Cris (José Condessa). Domingos sente-se mal e cai no chão. Ficam todos em pânico.

Já na clínica, David (Diogo Amaral) inteira-se da situação de Domingos e São vai atrás deles, desesperada. Sara aparece e fica surpreendida por ver São e Domingos ali. São conta-lhe que Domingos caiu para o lado e pede-lhe para avisar Cris.

São está desesperada e culpa-se por não ter trazido o marido ao médico mais cedo, já que esteve maldisposto desde manhã. Cris acha que os pais não deviam ter armado o encontro com Nico, pois isso pode trazer problemas a Alice.

Afinal, o que se passa com Domingo? Será que corre risco de vida?

Recorde uma das vezes que ele se sentiu mal:

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