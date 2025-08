Ator famoso fica em lágrimas e deixa fãs preocupados: “Não quero saber qual é a consequência de estar a dizer a verdade”

O ator João Maneira, de 29 anos, partilhou um vídeo comovente nas redes sociais que rapidamente emocionou os seguidores. Visivelmente emocionado, o artista abriu o coração e fez um desabafo raro e profundo sobre os últimos dois anos da sua vida, revelando fragilidade, angústia e a vontade de mostrar a verdade para além das aparências.

«Há muito tempo quis fazer este vídeo, e nunca o fiz porque sempre tive vergonha», começa por dizer, com a voz embargada. João, conhecido por papéis em projetos de ficção da TVI como «Fala-me de Amor» ou «A Outra», revelou que quem o conhece bem, família e amigos próximos, sabe quem ele é verdadeiramente, mas que sente que o público não o conhece de todo. «Apesar de as redes sociais serem um monte de mentiras, cabe-nos a nós passar as verdades», desabafou.

O ator confessou que já não quer saber «qual é a consequência de estar a dizer a verdade». E prosseguiu: «Eu tenho respeito por todos vocês. Vocês ajudaram-me em muitas fases da minha vida, deram-me trabalho, deram-me… infelizmente, hoje em dia é preciso, e por isso agradeço-vos por terem estado desse lado sempre.»

A mensagem tocou especialmente os seus seguidores, que deixaram palavras de apoio e força. «Não estás só nesta batalha, mas aproveita cada momento da tua vida! Tudo passará! ❤️❤️ bjinhos 😘», escreveu uma seguidora. A atriz Ângela Pinto também reagiu com carinho: «Se ficaste melhor depois do vídeo, óptimo. Só isso importa… mas de certeza que não tens de explicar nada a ninguém… ❤️». Já Joana França, colega, comentou: «Maneirinha lindo ❤️ és maravilhoso, meu querido.»

Num momento particularmente honesto, João acrescenta: «Eu não espero nada com a vida, não espero recuperar, não espero resolver os meus problemas de todo. Só quero que cada um, depois que me siga, se sinta menos sozinho. Neste mundo gigante, cada vez mais sozinho.». E termina com uma frase que sintetiza toda a dor que carregou em silêncio: «As pessoas riem à frente de uma câmara e choram atrás dela.»

O vídeo, que tem como legenda apenas um coração partido: «❤️‍🩹», foi recebido com enorme comoção. E, acima de tudo, serviu de espelho para muitos que também atravessam fases difíceis em silêncio. João Maneira mostrou que, por trás do brilho da televisão, há vulnerabilidade, coragem e humanidade.

Recorde quando João Maneira vestiu a pele de Duarte Gama, em «A Outra». Um menino que acaba de perder a mãe, que estava em viagem num safari.