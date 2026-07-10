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João Maneira rende-se a Cristiano Ronaldo depois do fim do Mundial: «Tenho um nó na garganta»

  • TVI Novelas
  • Há 28 min
João Maneira rende-se a Cristiano Ronaldo depois do fim do Mundial: «Tenho um nó na garganta» - TVI

O ator escreveu uma pequena dedicatória ao capitão da seleção nacional.

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Depois do fim da aventura de Portugal no Mundial de futebol, muitos foram os portugueses que não esconderam a tristeza e partilharam essa emoção nas redes sociais. João Maneira foi um deles, e a mensagem que deixou destacou-se pelo tom emotivo, dedicada a Cristiano Ronaldo.

Nos stories do Instagram, o ator quis prestar homenagem ao capitão da seleção nacional, numa altura em que o fim do percurso português na competição ainda estava a ser digerido por muitos fãs. Ao lado de uma publicação com um texto emotivo dedicado a Cristiano Ronaldo, João Maneira escreveu: «Tenho um nó na garganta. O meu eterno ídolo.»

A mensagem soma-se a tantas outras que, nas últimas horas, têm circulado nas redes sociais, prova do carinho e admiração que Cristiano Ronaldo continua a gerar entre os portugueses, dentro e fora dos relvados.

Veja aqui a publicação:

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