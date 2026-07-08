Vem aí em «A Madrasta»: Simão descobre quem é a verdadeira Diana?

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco), aterrada, fecha a caixa do correio para voltar para trás, quando Simão (João Maneira) abre a porta da rua e a reconhece. Na surpresa de Simão e no pânico mal disfarçado de Diana.
Diana não conseguiu fugir de Simão e continuam a conversar. Diana fica em pânico ao ver as fotos dos filhos em cima da mesa e apressa-se a escondê-las.
Simão pergunta-lhe o nome e diz que Pedro (Albano Jerónimo) nunca falou dela. Diana diz que esteve fora e precisa da ajuda de Pedro para divulgar o seu negócio.
Relembre-se que Diana desmaiou na primeira vez que viu Simão: