Ator muito conhecido faz um salvamento na rua

João Maneira protagonizou um momento ternurento e comovente que já está a encantar as redes sociais. O ator, de 29 anos, partilhou um vídeo onde surge a ajudar um passarinho bebé, aparentemente ferido, a recuperar forças e a voar novamente.

Na publicação, vê-se João a retirar cuidadosamente a pequena ave de uma manta, visivelmente preocupado com o seu estado. Com gestos delicados e palavras doces, o ator diz: «só queria é que ela voasse, pá» e o desejo concretiza-se. A ave, num impulso, levanta voo perante o olhar emocionado do ator, que solta uma risada feliz e acrescenta: «olha, veio dizer obrigado, viste?»

O momento foi apelidado por João como «salvamento do dia», e rapidamente emocionou as redes sociais.

João Maneira, que integrou vários projetos da ficção nacional, incluindo novelas de sucesso da TVI como “Deixa-me Amar” e “Fala-me de Amor”, mostra mais uma vez que a empatia e o cuidado não se limitam à representação, fazem parte da sua essência.

Num mundo cada vez mais apressado, este pequeno grande gesto relembra a importância de parar, cuidar e respeitar todas as formas de vida. Um salvamento simples, mas que mudou a vida de uma pequena ave.

Recorde-se que, recentemente, o ator fez um desabafo que deixou os fãs preocupados: