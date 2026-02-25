O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Um regresso inesperado.

O ator João Maneira, de 30 anos, que se estreou na televisão aos 11 e se tornou num dos rostos mais reconhecidos da sua geração, revelou ter atravessado um período de grande instabilidade, chegando a passar "mais de um ano sem trabalho". No entanto, as boas notícias não tardaram a chegar. João Maneira está de volta à ficção da TVI, precisamente 20 anos depois da sua estreia como ator.

Corria o ano de 2006 quando João Maneira se destacou em “Fala-me de Amor”, com apenas 11 anos. Na TVI, o ator brilhou ainda em projetos como “A Outra” e “Sentimentos”, tendo, ao longo dos últimos anos, estado ligado a outros canais. Agora, regressa à estação de Queluz de Baixo.

De acordo com a newsletter do grupo Media Capital, João Maneira integra o elenco de “A Madrasta”, novela adaptada por Maria João Mira. Aos 30 anos, o ator regressa assim a um espaço que conhece bem e onde deu os primeiros passos na representação.

O protagonismo da história ficará a cargo de Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo, com a estreia prevista ainda para 2026.

