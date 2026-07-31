Vem aí em «A Madrasta»: O estado de saúde de João Maria agrava-se e a família teme o pior

Os próximos episódios de A Madrasta, da TVI, vão ficar marcados por uma sucessão de dramas que prometem prender os espectadores ao ecrã. Depois do violento atropelamento de Beatriz, a família Magalhães Neto volta a ser abalada por uma notícia devastadora: o estado de saúde de João Maria sofre um grave agravamento.



A família é chamada de urgência ao hospital depois de o médico pedir para falar imediatamente com Pedro, Felícia e Carminho. A tensão instala-se antes mesmo de conhecerem o motivo da convocatória.



Já no gabinete, chega a confirmação que ninguém queria ouvir. O médico explica que a situação clínica de João Maria piorou e que já não é possível esperar mais. O transplante tornou-se urgente e terá mesmo de avançar o mais rapidamente possível.



A revelação deixa Pedro, Felícia e Carminho completamente em choque. O problema é que, apesar de todos os esforços, continua sem aparecer um dador compatível que possa salvar João Maria.



Com o tempo a esgotar-se, a angústia cresce de dia para dia e a família vive momentos de enorme desespero, sem saber se conseguirá encontrar a tempo a única pessoa capaz de lhe dar uma nova oportunidade de vida.



Será que João Maria vai resistir até aparecer um dador compatível? Ou estará a família prestes a enfrentar uma tragédia irreparável?



Os próximos episódios de A Madrasta prometem emoções fortes e uma corrida contra o tempo que poderá mudar para sempre o destino da família Magalhães Neto.



