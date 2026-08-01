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Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está risco. Pedro e Felícia recebem notícia devastadora

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  • Há 58 min
Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está risco. Pedro e Felícia recebem notícia devastadora - TVI
João Maria está em risco (Novela A Madrasta)
João Maria está em risco (Novela A Madrasta)

Exclusivo da novela A Madrasta: Felícia fica devastada ao perceber que não pode salvar o filho, João Maria. Pedro também não.

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Revelamos, em exclusivo, os próximos capítulos da novela A Madrasta. Há um drama a aproximar-se. João Maria está em risco e Pedro e Felícia não são dadores compatíveis. Saiba agora agora tudo o que vai acontecer: 

Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) revela que o seu teste de compatibilidade deu negativo e Miguel Magalhães Neto (Bernardo Cascais) quer ir já fazer o seu. Felícia Magalhães Neto (Isabel Abreu) e Carminho (Teresa Tavares) pedem-lhe para esperar pelo resultado de Felícia. Miguel e Simão Queiroz (João Maneira) não entendem porquê, mas aceitam a decisão das tias.

Felícia está impaciente à espera do resultado do teste e estranha que esteja a demorar tanto. Carminho pesquisou e diz que isso é um bom sinal, pois têm de fazer nova análise quando há probabilidades de serem compatíveis. Carminho acha que isto está a acontecer para que Felícia perceba que o filho precisa dela.

João Maria Magalhães Neto (Ruben Simões) está menos animado do que o habitual, pois já sabe que o pai não é compatível e começa a ver as possibilidades a diminuírem. Beatriz Magalhães Neto (Catarina Nifo) mostra-se otimista e diz que vai aparecer algum dador. Diz ainda que está disponível para lhe doar o seu rim. Simão leva Beatriz dali.

Felícia está muito ansiosa à espera do resultado do teste de compatibilidade. Arminda nunca tinha reparado que Felícia gostava tanto de João Maria. O telemóvel de Felícia toca e Carminho vem a correr entregar-lho. Felícia atende e fica devastada com o que ouve. Carminho percebe que não são boas notícias e Felícia confirma.

Felícia está um farrapo por não ser compatível com João Maria e acha que só pode ser castigo de Deus. Pedro diz que há outras hipóteses e a mais provável é que o pai biológico seja compatível. Pedro pergunta a Felícia quem é o pai biológico e ela fica como se tivesse levado um murro no estômago.

Renato Garcez (Sérgio Praia) visita João Maria e faz um esforço para não mostrar o que realmente sente. João Maria gosta da visita e diz que Felícia está convencida de que vai ser compatível. João Pedro diz que ela está mais fofinha do que o habitual e que gosta mais dela assim. Renato dá força a João Pedro e promete voltar amanhã.

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