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Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 20min
Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana - TVI

João Maria vai viver momentos dramáticos, mas nem mesmo com o pior a acontecer, Pedro vai contar a verdade a Diana

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Em «A Madrasta», João Maria (Ruben Simões) dá entrada nas urgências. Pedro (Albano Jerónimo), Carminho (Teresa Tavares) e Felícia (Isabel Abreu) acompanham-no.

 

Estão todos consternados com o que aconteceu a João Maria (Ruben Simões). Beatriz (Catarina Nifo) sabe que o estado de saúde dele é delicado e diz que um dia pode não voltar do hospital. Diana (Inês Castel-Branco) diz-lhe para não pensar assim e Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) caem-lhe em cima, por se estar a meter num assunto de família. Simão (João Maneira) defende "Maria" e diz que ela só está a tentar ajudar.

 

O médico diz que o problema de João Maria (Ruben Simões) agravou-se e têm de começar a pensar no transplante. Ficam todos muito abalados. Carminho (Teresa Tavares) vai ver João Maria (Ruben Simões) e Diana (Inês Castel-Branco) pergunta a Pedro (Albano Jerónimo) se pode ajudar em alguma coisa. Diana (Inês Castel-Branco) aconselha Pedro (Albano Jerónimo) a falar com a mãe de João Maria (Ruben Simões), mas ele mente e diz que nunca mais soube nada dela. 

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Reveja, ainda, o vídeo do momento em que Beatriz expõe Diana à Frente de todos: 

 

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