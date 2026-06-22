É um dos elementos chaves da seleção nacional e namora com uma atriz bem conhecida

João Neves, médio-centro do Paris Saint-Germain e uma das grandes promessas do futebol português, tem vindo a afirmar-se como um dos elementos-chave da Seleção Nacional. Aos 21 anos, o jogador formado no Sport Lisboa e Benfica consolidou o seu lugar entre os convocados regulares de Portugal e assume já um papel de crescente influência na equipa.

Reconhecido pela sua maturidade em campo, visão de jogo e capacidade de recuperação de bola, João Neves tem sido apontado como um dos nomes mais importantes do presente e futuro da Seleção. A sua evolução no futebol europeu tem sido rápida, mantendo-se como uma aposta consistente tanto a nível de clubes como na equipa nacional.

No Campeonato do Mundo de 2026, o médio teve um papel de destaque ao marcar o primeiro golo de Portugal na competição, garantindo o empate por 1-1 na estreia frente à República Democrática do Congo. Este momento reforçou a sua importância na equipa e colocou-o novamente sob os holofotes internacionais.

Para além do percurso desportivo, João Neves tem também sido notícia pela sua vida pessoal. O jogador namora com a atriz portuguesa Madalena Aragão, uma das jovens promessas da representação nacional. O casal assumiu publicamente a relação em setembro de 2024 e, desde então, tem sido frequentemente seguido pela imprensa e pelo público.

Com o início do Mundial de 2026, a relação voltou a ganhar destaque mediático, acompanhando a crescente projeção do jogador em competição internacional.

Madalena Aragão, nascida em Cascais a 25 de agosto de 2005, é considerada uma das atrizes mais promissoras da sua geração. Com um percurso que começou ainda em idade jovem, destacou-se rapidamente na televisão, no cinema e também no universo digital, onde tem conquistado uma forte ligação com o público.

A atriz tem vindo a consolidar o seu lugar no panorama artístico português, sendo frequentemente referida como um dos nomes em ascensão na nova geração de talentos nacionais.

Um casal sob os holofotes

A relação entre João Neves e Madalena Aragão junta duas das figuras mais mediáticas da nova geração portuguesa, uma no desporto e outra na representação. O equilíbrio entre a carreira desportiva do jogador e a ascensão artística da atriz tem despertado a curiosidade do público e da comunicação social, tornando o casal uma das presenças mais comentadas do momento.

Entre o desempenho de João Neves no Mundial e a crescente visibilidade de Madalena Aragão, ambos continuam a destacar-se nas respetivas áreas, mantendo o interesse mediático em torno das suas carreiras e da relação que os une.