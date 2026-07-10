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“Não era o final que queríamos”: João Neves não esconde a emoção

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 37min
“Não era o final que queríamos”: João Neves não esconde a emoção - TVI

Foi uma despedida difícil

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O fim da participação de Portugal no Mundial continua a provocar reações emocionadas entre os jogadores da Seleção Nacional. Depois do adeus ao sonho de conquistar o título, João Neves fez uma partilha nas redes sociais sobre tudo o que viveu ao representar as cores nacionais naquela que foi a sua primeira participação num Campeonato do Mundo.

Primeiro Mundial, um misto de emoções”, começou por escrever o jovem internacional português. Entre o orgulho de vestir a camisola da Seleção e a tristeza pelo desfecho da competição, João Neves não escondeu a emoção de um percurso que ficará para sempre marcado na sua carreira. “O orgulho de podermos representar o nosso país e a tristeza de não conseguirmos levar os nossos sonhos avante”, confessou.

Na mesma publicação, o médio destacou também tudo aquilo que muitas vezes fica longe dos holofotes. “Muita gente não vê o esforço que vem por detrás de cada jogo, a emoção que vem ao entrar em campo para representar o nosso país, a nossa nação”, escreveu.

A mensagem terminou com palavras de agradecimento dirigidas a Portugal e aos adeptos que acompanharam a caminhada da equipa. “Não era o que esperávamos, não é o final que queríamos. Muito obrigado por tudo Portugal ❤️”, concluiu. A publicação recebeu milhares de reações e comentários de apoio. Entre eles, destacaram-se mensagens como: “João, nunca nos desiludes!!! És especial e tens um mundo de coisas boas por acontecer na tua vida (e tanto que já conquistaste!!!) Vamos 🇵🇹❤️” e “Orgulho João!❤️”.

Aos 20 anos, João Neves continua a afirmar-se como uma das grandes promessas do futebol português e uma das figuras mais acarinhadas pelos adeptos. Recorde-se que o jogador mantém uma relação com a atriz Madalena Aragão, um rosto bem conhecido do público português, que integrou o elenco da mais recente geração de “Morangos com Açúcar.”

 

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