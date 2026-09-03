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João Neves troca o luxo por uma carrinha comercial e o motivo é comovente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:46
João Neves troca o luxo por uma carrinha comercial e o motivo é comovente - TVI

Um gesto que está a emocionar todos!

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João Neves, jogador de futebol e namorado da atriz Madalena Aragão, surpreendeu tudo e todos ao chegar ao centro de treinos do Paris Saint-Germain (PSG) ao volante de uma modesta Peugeot Partner com matrícula portuguesa. Longe dos habituais carros de luxo associados às grandes estrelas do futebol, o internacional português surgiu ao volante de uma carrinha comercial.

Mas a escolha do veículo tinha uma razão especial e acabou por conquistar muitos elogios. João Neves terá utilizado a carrinha para transportar e entregar pessoalmente centenas de bens para doação à Fundação PSG, instituição que desenvolve ações de apoio a crianças desfavorecidas ou doentes, jovens e comunidades em situação de dificuldade.

Ora veja:

Uma carrinha com uma missão especial

A escolha da Peugeot Partner não terá sido, por isso, uma questão de preferência ou de estilo. Com uma caixa fechada e espaço suficiente para transportar uma grande quantidade de artigos, a carrinha revelou-se o meio ideal para levar os bens que o jogador tinha recolhido.

Há ainda um detalhe que tornou a história particularmente curiosa para os portugueses: a Peugeot Partner é fabricada na fábrica de Mangualde, em Portugal.

Assim, o jovem médio português acabou por chegar ao centro de treinos do PSG num veículo muito diferente dos automóveis habitualmente vistos à porta das instalações do clube, mas com um propósito que rapidamente chamou a atenção.

Gesto de João Neves gera onda de elogios

As imagens da chegada do futebolista rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando uma enorme onda de elogios.

Aos 21 anos, João Neves tem sido destacado pela simplicidade, humildade e consciência social demonstradas neste gesto. A imagem do jogador a conduzir uma carrinha comercial, apesar do estatuto que alcançou no futebol internacional, acabou por surpreender os adeptos.

O episódio tornou-se, assim, muito mais do que uma simples chegada ao centro de treinos. A carrinha que chamou a atenção pela sua simplicidade transportava consigo centenas de bens destinados a ajudar quem mais precisa.

Um gesto que acabou por valer ao internacional português uma verdadeira onda de aplausos e elogios nas redes sociais.

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