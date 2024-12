Já se sabe o sexo e o nome do filho de Patrícia Palhares e João Palhinha! Eis a reação de Ana Guiomar

Este domingo, 15 de dezembro de 2024, Patrícia Palhares partilhou um vídeo na sua conta de Instagram, onde revela que vem aí um menino.

«O Jm tem algo muito especial para revelar… fica até ao final para descobrir quem vem aí! (Ouvir com som)»

No fim do vídeo, ouve-se João Maria a dizer «Francisco», aquele que será o nome do bebé.

Recorde-se que estes dois meninos são fruto da relação já acaba da artista com o jogador de futebol, João Palhinha.

Quem não resistiu a esta revelação foi Ana Guiomar, amiga do ex-casal, que comentou: «👏👏👏👏❤️».

Recorde-se que Patrícia Palhares participou no programa de talentos da TVI, «All Together Now»: