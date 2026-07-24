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Morreu aos 69 anos ator que marcou uma geração na televisão e no cinema

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
Morreu aos 69 anos ator que marcou uma geração na televisão e no cinema - TVI

O ator integrou elencos de sucessos da televisão e participou em filmes emblemáticos.

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O mundo da representação está de luto. Morreu esta terça-feira, 21 de julho, João Signorelli, um conhecido ator brasileiro que deixou a sua marca em várias novelas, filmes e peças de teatro ao longo de uma carreira com várias décadas.

A notícia foi confirmada pela família e pela agência do artista, que tinha 69 anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, o ator foi internado num hospital de São Paulo devido a uma insuficiência renal e acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante a madrugada.

Ao longo do seu percurso, construiu uma carreira sólida na televisão, passando por várias estações e produções que ficaram na memória dos espectadores. Entre os trabalhos mais reconhecidos destacam-se as participações em novelas como "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", ambas da autoria de Glória Perez, com quem manteve uma colaboração próxima ao longo dos anos.

Antes disso, já tinha integrado projetos como "Dona Beija", "Serras Azuis" e "Chiquititas", demonstrando uma versatilidade que o levou a trabalhar em diferentes canais e formatos televisivos.

Mas a carreira do ator não se fez apenas na televisão. No cinema, participou em títulos de grande destaque, entre eles "Carandiru", "Garrincha" e "Bruna Surfistinha", produções que ajudaram a consolidar o seu percurso artístico junto do grande público.

Mais recentemente, esteve envolvido na peça "Memórias de Chico Xavier" e preparava-se para ver estrear um novo projeto cinematográfico, "I Love Cambuquira", filme que conta com nomes como Karine Teles e Rodrigo Pandolfo no elenco.

A sua morte surge poucos meses depois de ter estado hospitalizado para realizar uma cirurgia a uma hérnia inguinal. O ator deixa a companheira, a atriz Thaia Perez, além de um vasto legado artístico construído ao longo de décadas de trabalho.

O nome de João Signorelli ficará associado a várias produções marcantes da televisão e do cinema brasileiro, mas também à dedicação a uma profissão que exerceu até aos últimos anos da sua vida.

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