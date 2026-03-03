A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta - TVI

Ele fica confuso e chocado.

Em «A Protegida», Lídia já sabe o que aconteceu a Óscar (Joaquim Horta) e quer dar-lhe dinheiro, para melhorar a sua segurança. Óscar recusa e diz que já está a trabalhar para melhorar as condições. Lídia não lhe pede para desistir, pois acha o seu trabalho fundamental. Lídia sabe que a polícia já notou diferença nos bairros patrulhados.

Amália pergunta se é possível beber um café e Anita (Marina Mota) indica-lhe o caminho. Cruzam-se com Óscar e Lídia, que se despedem. Amália sorri para Óscar e diz que o conhece, mas ele não está a ver quem ela é. Amália revela que lhe escreveu algumas cartas e ele fica confuso.

