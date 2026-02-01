A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Traficante desafia Óscar e promete atacar quem lhe é mais querido

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 18min
Vem aí em «A Protegida»: Traficante desafia Óscar e promete atacar quem lhe é mais querido - TVI

A vida de Óscar e das pessoas que gosta pode estar em risco.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», um traficante vende droga a um jovem. Óscar (Joaquim Horta) aproxima-se e pergunta-lhe o que está a fazer. O traficante reconhece Óscar e diz-lhe que não é bem-vindo. Óscar pede-lhe para entregar a droga e o dinheiro. Os seguranças de Óscar aparecem para o intimidar e o traficante chama os seus capangas.

Alguém bate à porta e Óscar vai abrir. O traficante entra sem lhe dar tempo e avisa-o para se manter longe dos bairros. Óscar reage e diz que é por causa de tipos como ele, que tem de continuar a fazer o que faz. O traficante diz que nesse caso vai ter de falar com a senhora bonita que acabou de sair dali. Óscar fica tenso.

Recorde-se que Óscar foi considerado inocente que atua nos bairros para afastar os mais jovens do mundo da droga:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay destrói o protótipo da fábrica e despede-se

Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita

A Protegida

A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso

A Protegida
Ontem

A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»

A Protegida
Ontem

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

A Protegida
Ontem

Francisco expõe Isabel: «És uma pessoa paranoica… mentiste durante tantos anos»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Sanjay cai inconsciente após ser agredido

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay destrói o protótipo da fábrica e despede-se

A Protegida
qui, 29 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Ao fim de 15 anos juntos, Sara Barradas e José Raposo tomam decisão: «A chorar por dentro»

qua, 28 jan
1

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan
2

Sara Barradas e José Raposo: Eis as fotografias tão esperadas da viagem romântica a dois

Quero é Viver
7 fev 2025
3

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: O momento e a reação de Rosinha e Dudu ao saberem que são irmãos

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Terra Forte
sex, 30 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Amor à Prova
sex, 30 jan

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

sex, 30 jan

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Hoje

“O peso do julgamento”: O desabafo emocionante de Marta Melro que está a tocar milhares de mães

Ontem

«A ter um déjà vu»: Agir lança novidade ao lado de alguém especial e deixa fãs ao rubro

sex, 30 jan

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

sex, 30 jan

“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

A Fazenda
qui, 29 jan

«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

qui, 29 jan
Mais Fora do Ecrã