Vem aí em «A Protegida»: Traficante desafia Óscar e promete atacar quem lhe é mais querido

Em «A Protegida», um traficante vende droga a um jovem. Óscar (Joaquim Horta) aproxima-se e pergunta-lhe o que está a fazer. O traficante reconhece Óscar e diz-lhe que não é bem-vindo. Óscar pede-lhe para entregar a droga e o dinheiro. Os seguranças de Óscar aparecem para o intimidar e o traficante chama os seus capangas.
Alguém bate à porta e Óscar vai abrir. O traficante entra sem lhe dar tempo e avisa-o para se manter longe dos bairros. Óscar reage e diz que é por causa de tipos como ele, que tem de continuar a fazer o que faz. O traficante diz que nesse caso vai ter de falar com a senhora bonita que acabou de sair dali. Óscar fica tenso.
Recorde-se que Óscar foi considerado inocente que atua nos bairros para afastar os mais jovens do mundo da droga: