Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas

Em «A Protegida», as mães continuam a insistir em como o trabalho de Óscar (Joaquim Horta) é importante e como salvou muitas vidas. Algumas lamentam a morte dos filhos e todos se emocionam, incluindo Laura (Alexandra Lencastre). As mães agradecem a Óscar pelo papel que desempenhou na vida de tantas famílias e insistem para que volte a fazer o mesmo. Óscar promete pensar no assunto.
Isabel (Sara Barradas) nota que Laura está a chorar e pergunta-lhe se está tudo bem. Laura diz que não. Isabel tenta falar sobre a fábrica, mas Laura não quer falar sobre isso. Isabel aproveita para lhe dizer que Óscar gosta muito dela e que não o devia tratar mal, mas Laura não concorda.