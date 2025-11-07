A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Óscar confessa a Mónica e Gonçalo que matou os pais deles

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 28min
Vem aí «A Protegida»: Óscar confessa a Mónica e Gonçalo que matou os pais deles - TVI

Eis a reação deles.

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt) esperam por Óscar (Joaquim Horta). Mónica confronta-o por se andar a fazer passar por Rosa Miranda e quer saber qual o intuito dele. Óscar percebe que foi apanhado e resolve contar a verdade. Óscar diz que foi o responsável pela morte dos seus pais e eles ficam em choque.

Óscar já contou que foi ele que vendeu a droga aos pais de Mónica e Gonçalo e que acabou por lhes causar a morte, por isso quis encontrá-los e tentar compensá-los de alguma forma. Mónica fica zangada, mas quer saber mais sobre os pais. Gonçalo vai embora zangado.

Gonçalo vai atrás de Mónica, pois percebeu que ela ficou ainda mais perturbada do que ele. Mónica culpa Óscar por lhes ter destruído a vida. Gonçalo tenta ver as coisas de uma forma otimista e diz que se calhar os salvou. Mónica quer saber mais sobre os pais e acha que pode ser parecida com eles. Gonçalo não pensa da mesma forma, mas apoia a irmã.

