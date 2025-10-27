A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Atitude de Óscar deixa Mónica e Gonçalo desconfiados

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:56
Vem aí em «A Protegida»: Atitude de Óscar deixa Mónica e Gonçalo desconfiados - TVI

As suspeitas começam a aumentar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) vê fotos de José Diogo (Pedro Sousa) numa rede social e diz que não o consegue tirar do seu coração. Óscar (Joaquim Horta) aparece muito bem-disposto e quer comprar todos os produtos do expositor. Mónica estranha tanta simpatia, mas fica feliz por vender tantos produtos.

Óscar vai ter com Gonçalo (João Bettencourt) e pergunta-lhe se tem treinado. Óscar quer pagar tudo relativo ao torneio e Gonçalo estranha tanta generosidade. Óscar diz que está confiante no caminho de Gonçalo e hoje foi um dia muito especial, por isso quer continuar a partilhar bondade e alegria.

Relembre toda a verdade:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Após ter tentado violar Clarice, Duarte vive momentos de terror

Vem aí em «A Protegida»: Mariana aceita dar o nó com JD, num casamento relâmpago

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: JD assegura a Jorge que o vai desmascarar

A Protegida
Hoje

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Hector e Anita espiam Mariana

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Mónica saem de casa após descoberta

A Protegida
sáb, 25 out

A Protegida: Duarte tenta violar Clarice, mas há alguém que chega a tempo

A Protegida
sex, 24 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 24 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Conheça o cúmplice de Maria de Fátima no golpe a Flor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
Ontem

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Hoje

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A Protegida
Ontem

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Hoje

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Hoje

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Hoje

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Hoje

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
Mais Fora do Ecrã