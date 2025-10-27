Vem aí em «A Protegida»: Atitude de Óscar deixa Mónica e Gonçalo desconfiados

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) vê fotos de José Diogo (Pedro Sousa) numa rede social e diz que não o consegue tirar do seu coração. Óscar (Joaquim Horta) aparece muito bem-disposto e quer comprar todos os produtos do expositor. Mónica estranha tanta simpatia, mas fica feliz por vender tantos produtos.
Óscar vai ter com Gonçalo (João Bettencourt) e pergunta-lhe se tem treinado. Óscar quer pagar tudo relativo ao torneio e Gonçalo estranha tanta generosidade. Óscar diz que está confiante no caminho de Gonçalo e hoje foi um dia muito especial, por isso quer continuar a partilhar bondade e alegria.
Relembre toda a verdade: