Vem aí em «A Protegida»: Apanhado em flagrante, Óscar é detido

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Vem aí em «A Protegida»: Apanhado em flagrante, Óscar é detido

Óscar acaba algemado e é levado pela polícia.

Em «A Protegida, os agentes revistam toda a gente e algemam Óscar (Joaquim Horta), depois de terem encontrado na sua posse, vários saquinhos com droga. Virgílio (Diogo Morgado) também está a ser revistado e está muito nervoso. Isabel (Sara Barradas) também está nervosa e muito preocupada com o irmão. Clarice (Fernanda Serrano) filma tudo, satisfeita. Isabel diz que Óscar é inocente, mas os polícias não fazem caso. Óscar pede a Isabel para ligar ao advogado.

Virgílio tem um ataque de pânico e começa a hiperventilar. Pede ajuda a Isabel, mas ela não liga e vai embora. Aruna (Noua Wong) chega e Virgílio pede-lhe para o levar dali.

Jorge (Paulo Pires) foi ter com Clarice (Fernanda Serrano) e quer contar-lhe o que se passou com Laura (Alexandra Lencastre), mas Clarice está numa enorme excitação para contar o que se passou no bar e mostrar o vídeo que fez. Clarice conta que Óscar foi algemado e levado. Jorge diz que Laura lhe contou que beijou Óscar e que precisa de tempo para pensar no que quer para a sua vida. Jorge quer dormir ali para pensar na vida, mas Clarice não deixa e diz-lhe que tem de ir lutar pelo seu casamento. Clarice lembra que Óscar foi preso e provavelmente Laura nunca mais vai querer olhar para a cara dele, por isso Jorge tem de lutar por Laura.

De recordar que Óscar já esteve preso:

