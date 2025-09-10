Vem aí em «A Protegida»: Ninguém escapa! Clarice dá o golpe a Óscar

Em «A Protegoda», Óscar (Joaquim Horta) fala com Gonçalo (João Bettencourt) ao telemóvel e este agradece-lhe por todo o material novo. Óscar diz que ele merece aquilo e muito mais. Depois desliga e vai ter com Clarice que está ali à espera para falar com ele. Clarice (Fernanda Serrano) diz que tratou de tudo e agora Óscar só tem de lhe dar o dinheiro que gastou. Óscar fica surpreendido com o valor, mas faz a transferência.
Clarice vai atrás de Óscar e diz-lhe que também está na altura dele começar a dar algum dinheiro a Gonçalo. Óscar diz que vai ver o que consegue fazer. Clarice diz que também devia investir em novas ideias na empresa de cosmética de Mónica (Catarina Nifo), mas Óscar quer saber exatamente que ideias são essas. Clarice aponta para si e diz que é a melhor ideia.
Recorde-se que Clarice tem andado atrás de Óscar com segundas intenções: