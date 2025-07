Vem aí em «A Protegida»: Revelamos o que ainda não sabe sobre Óscar

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) veste o Kimono. Concentra-se no combate e no que vai dizer aos pais de Aruna (Noua Wong), para os impressionar. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) diz-lhe que está mais do que preparado para combater e lembra que é uma forma de homenagear José Diogo (Pedro Sousa).

Gonçalo quer ir falar com os pais de Aruna antes do combate. Nuno pede-lhe para se concentrar e pensar nisso depois. Óscar (Joaquim Horta) chama Gonçalo e diz-lhe que está ali porque JD lhe pediu. Ao ver Gonçalo, Óscar lembra-se do que aconteceu. Gonçalo lê o bilhete de JD e emociona-se.

FLASHBACK INÉDITO: Óscar, algemado, é levado para a prisão. Óscar é conduzido para a cela. O guarda prisional diz-lhe para tirar a farda de polícia, porque não vai precisar dela ali. Percebemos que quase matou uma criança.

Recorde-se que Óscar e a irmã tiveram um passado complicado: