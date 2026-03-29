Vem aí em «A Protegida»: Óscar estranha comportamento de JD e pede explicações

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa), Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt) chegam a casa frustrados, por não terem encontrado a mota. Eles acham que vão acabar por encontrá-la, mas não sabem quando. Clarice (Fernanda Serrano) fica incrédula por ver os três filhos em casa e quer abraçá-los. Gonçalo não deixa e vai embora. JD não oferece resistência, pois não se lembra de nada. Clarice quer aproveitar para falar com eles.
Clarice dá um sermão a Mónica e JD por terem dormido juntos durante dois anos. Mónica insiste que não são irmãos e JD não sabia que eram irmãos. Clarice fica chocada ao saber que eles se beijaram e proíbe-os de o voltarem a fazer. JD diz-lhe que não precisa de se preocupar.
Mónica diz que teve uma ideia para encontrar a mota e sai com JD. Mónica e JD foram mostrar a foto da mota a Óscar (Joaquim Horta) e pedir-lhe ajuda com os contactos que tem na polícia, para tentarem encontrar o dono através da matrícula. Óscar diz que pode ajudar, mas estranha que JD esteja ali com Mónica e não com Mariana (Matilde Reymão). JD prefere deixá-la de fora, para a proteger.
