Vem aí em «A Protegida»: Quem é o misterioso Óscar?

Óscar (Joaquim Horta), um empresário de segurança privada, é um justiceiro marcado pelo passado. Irmão de Teresa (Sandra Faleiro) e tio de José Diogo (Pedro Sousa), viu a família desmoronar-se quando a irmã engravidou de Jorge (Paulo Pires), um homem mais velho e casado. O pai, furioso, aceita dinheiro de Virgílio (Diogo Morgado) para afastar Teresa.

Óscar é obrigado a lidar com a separação não só da irmã como da mãe, que vai com ela. A relação difícil com o pai levou-o a ingressar na Polícia, mas o ambiente corrupto fê-lo envolver-se no tráfico de drogas. Tudo mudou quando vendeu substâncias a um homem que morreu de overdose, deixando dois filhos órfãos, Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt). Chocado ao encontrar o menino inanimado devido ao consumo acidental, sentiu o peso da culpa.

Esteve preso e carrega a culpa daquilo que fez, especialmente em relação às crianças, que se tornaram órfãs. Foi protegido na cadeia por Teresa, que subornou guardas e prisioneiros. Ao sair, a irmã deu-lhe uma segunda oportunidade, financiando uma empresa de segurança privada que ele passou a gerir. Focou-se no combate ao tráfico na noite, tentando desmantelar redes. Tornou-se voluntário em prisões e, quando o sobrinho foi preso, retribuiu a ajuda de Teresa, protegendo-o. Paralelamente, começou a aproximar-se de Mónica e Gonçalo. Quer reunir a família e tranquilizar Teresa, mas precisa de fazer as pazes com o passado.