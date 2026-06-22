Vem aí em «A Protegida»: Óscar fica sem palavras após revelação chocante de Francisco sobre Isabel

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) conta a Óscar (Joaquim Horta) que Francisco (Vitor d' Andrade) quer processá-la por difamação e espera que Sofia não vá na conversa dele. Isabel pede a Óscar para ser sua testemunha, mas ele prefere manter-se de fora daquele assunto, até porque nunca viu nada. Isabel fica chateada pelo irmão e acusa os homens de se protegerem todos uns aos outros.
Óscar intercede por Isabel e pergunta a Francisco quando a vai deixar em paz. Francisco explica que só decidiu apresentar queixa, porque ela contratou uma mulher para o acusar de assédio sexual. Óscar fica surpreendido. Francisco afirma que não quer saber de Isabel para nada, mas não vai deixar que ela lhe arruíne a vida outra vez.
Recorde-se que há duas versões. A de Francisco:
E, a de Isabel: