Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:06
Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC - TVI

As duas situações voltam a chamar a atenção para a importância do acompanhamento médico e da rápida intervenção em casos de AVC.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Dois nomes bem conhecidos do público português enfrentaram recentemente problemas de saúde graves, ambos relacionados com acidentes vasculares cerebrais (AVC), gerando preocupação entre fãs e colegas.

Em novembro, Nuno Markl de 54 anos sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se inicialmente ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência. Posteriormente, foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi diagnosticado com um AVC. Desde então, permanece internado, sob vigilância e observação médica contínua.

Cerca de um mês depois, foi a vez de Joaquim Monchique, um dos atores mais acarinhados pelo público português, sofrer também um AVC. O ator foi hospitalizado na noite de sábado, 20 de dezembro, após se ter sentido mal depois da apresentação do espetáculo «Lar Doce Lar», no Teatro Municipal de Bragança.

Em comunicado, a Força de Produção, responsável pelo espetáculo, informou que Joaquim Monchique se encontra estável e a receber acompanhamento médico próximo. “As próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável”, refere a produtora.

As duas situações voltam a chamar a atenção para a importância do acompanhamento médico e da rápida intervenção em casos de AVC, uma condição que pode afetar pessoas de diferentes idades e contextos, mesmo quando aparentemente estão bem de saúde.

Relacionados

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo pede ajuda de como pode reclamar a paternidade do filho

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã