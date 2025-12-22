Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Dois nomes bem conhecidos do público português enfrentaram recentemente problemas de saúde graves, ambos relacionados com acidentes vasculares cerebrais (AVC), gerando preocupação entre fãs e colegas.

Em novembro, Nuno Markl de 54 anos sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se inicialmente ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência. Posteriormente, foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi diagnosticado com um AVC. Desde então, permanece internado, sob vigilância e observação médica contínua.

Cerca de um mês depois, foi a vez de Joaquim Monchique, um dos atores mais acarinhados pelo público português, sofrer também um AVC. O ator foi hospitalizado na noite de sábado, 20 de dezembro, após se ter sentido mal depois da apresentação do espetáculo «Lar Doce Lar», no Teatro Municipal de Bragança.

Em comunicado, a Força de Produção, responsável pelo espetáculo, informou que Joaquim Monchique se encontra estável e a receber acompanhamento médico próximo. “As próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável”, refere a produtora.

As duas situações voltam a chamar a atenção para a importância do acompanhamento médico e da rápida intervenção em casos de AVC, uma condição que pode afetar pessoas de diferentes idades e contextos, mesmo quando aparentemente estão bem de saúde.