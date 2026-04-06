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José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:26
José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução» - TVI

O ator surpreende com transformação

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José Carlos Pereira, de 47 anos, é um dos rostos mais emblemáticos da ficção portuguesa. A sua estreia nas novelas da TVI aconteceu em 2001, com “Anjo Selvagem”, produção que lhe abriu as portas do sucesso e onde rapidamente conquistou o público graças ao seu talento, carisma e presença marcante em ecrã.

Desde então, o ator tornou-se uma figura incontornável nos grandes projetos da estação, integrando elencos de algumas das novelas mais marcantes da televisão portuguesa. Ao longo da sua carreira, participou em produções de enorme sucesso como “Anjo Meu”, “Baía das Mulheres”, “Ana e os 7”, “Morangos com Açúcar”, “Feitiço de Amor”, “Destinos Cruzados”, “Jardins Proibidos” e “Inspetor Max”, consolidando-se como um dos atores mais acarinhados pelo público.

O seu trabalho mais recente na TVI foi na comédia “Festa é Festa”, onde deu vida ao divertido Sôtor, uma personagem que rapidamente se tornou memorável, deixando marca nos telespectadores pelo seu humor e espontaneidade.

Para além da atuação, José Carlos Pereira é também médico e está diretamente envolvido com transplantes capilares, tanto como diretor clínico de uma unidade especializada como paciente que já realizou o procedimento. Atualmente, o ator está a realizar um transplante capilar para tratar a sua própria calvície, e decidiu partilhar publicamente a sua experiência e os resultados do processo.

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Numa publicação nas redes sociais, José Carlos Pereira explicou como decorre o tratamento, mostrando o estado da cicatrização: «Olá a todos, muito bom dia. Venho mostrar-vos o resultado do meu implante capilar feito há dois dias na Atica Clínica. Como podem ver, a cicatrização está em evolução progressiva, com muito bons resultados, sem sangramento, e a zona da dor já sem quaisquer sinais inflamatórios. Portanto, está tudo a evoluir muito bem. Quarta-feira faço a primeira lavagem e vão acompanhando por aqui os resultados. Beijinhos a todos e tenham todos uma boa semana».

Este relato demonstra não só a transparência e proximidade de José Carlos Pereira com os fãs, como também o seu interesse em partilhar experiências pessoais que possam inspirar ou esclarecer outras pessoas sobre procedimentos de saúde e estética.

Conheça melhor aqui o ator: 

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