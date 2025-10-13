Festa é festa

«Até assusta: José Carlos Pereira partilha fotografia e deixa fãs chocados

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 28min
«Até assusta: José Carlos Pereira partilha fotografia e deixa fãs chocados

Ator surpreende tudo e todos com imagem inédita.

José Carlos Pereira é um dos rostos mais emblemáticos da ficção portuguesa. O ator estreou-se nas novelas da TVI em 2001, com “Anjo Selvagem”, produção onde rapidamente conquistou o público pelo talento e carisma. Desde então, tornou-se uma presença constante nos grandes projetos da estação, participando em várias produções de sucesso como “Anjo Meu”, “Baía das Mulheres”, “Ana e os 7”, “Morangos com Açúcar”, “Feitiço de Amor”, “Destinos Cruzados”, “Jardins Proibidos” e “Inspetor Max”, entre outras.

O seu último trabalho na TVI foi na comédia “Festa é Festa”, onde deu vida ao divertido Sôtor, uma personagem que ficou na memória dos telespectadores.

Esta sexta-feira, 10 de outubro, José Carlos Pereira voltou a dar que falar ao partilhar uma nova fotografia nas redes sociais. Na legenda, escreveu: “Meu Anjo Selvagem… (Igualzinho ao Pai)”, uma clara alusão à novela que marcou o início da sua carreira. Na imagem, o ator e médico, especializado em medicina estética, mostrou o seu filho do meio de 4 anos, Tomás, e as semelhanças físicas entre pai e filho não passaram despercebidas.

A publicação rapidamente gerou milhares de comentários de seguidores, amigos e fãs, que destacaram a impressionante parecença entre os dois: “É mesmo”, “Cara do pai”, “É igual ao pai”, “Fotocópia autêntica”, “Muito parecido com o pai, ainda mais lindo”, “Que lindo! Igual ao pai” e “É muito parecido consigo, Zeca”, lê-se nas reações deixadas na caixa de comentários.

